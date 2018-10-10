В центре Киева неизвестные украли служебную машину консула Киргизии

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-10T13:34:00+03:00

По делу об угоне автомобиля консула Киргизии Нацполиция Украины завела дело Фото: REUTERS

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В Печерском районе Киева в ночь на 10 октября угнали служебную машину на дипломатических номерах у консула Киргизии .

Вечером 9 октября консул Киргизии припарковал автомобиль Toyota Highlander с дипломатическими номерами у своего дома по улице Кургановской, утром машины на месте не оказалось, сообщают украинские СМИ.

Также указывается, что в автомобиле было мало бензина, в связи с этим угонщики могли заехать на заправку в Киеве и засветиться на камерах наблюдения.

В данный момент полиция разыскивает эти видеозаписи в окрестных АЗС.

Нацполиция страны завела дело по ст.289 УК Украины - "Угон автомобиля". Сообщается, что правоохранительные органы пытаются во избежание репутационных потерь в ближайшее время разыскать и вернуть служебную машину консулу Киргизии.

Ранее kp.ru сообщал, что в Киеве украинские «радикальные патриоты» облили нечистотами и повредили машины российских дипломатов.