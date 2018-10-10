Тюменская область создает комфортную городскую среду

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-10T13:31:41+03:00

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Об этом заявил глава региона Александр Моор на заседании временной комиссии Совета Федерации РФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля, которое состоялось в Тюмени.

Губернатор добавил, что работа по созданию комфортной городской среды, развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры активно идет в Тюменской области на протяжении многих лет. Члены временной комиссии Совфеда лично оценили ее результаты. Они побывали на набережной Туры, мосту Влюбленных, в одном из 800 реконструированных дворов, в лесопарках «Затюменский» и «Гилевская роща», в новой школе в микрорайоне «Ямальский-2», в современном жилом квартале «Новин» и на завершающем участке Тюменской кольцевой дороги, движение по которому должно открыться до конца 2018 года.