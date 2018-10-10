2018-10-10T13:34:23+03:00
Происшествия

Появилось видео с места убийства следователя МВД в Подмосковье

Подполковника Евгению Шишкину застрелили этим утром около ее дома в Красногорском районе [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По факту убийства возбуждено уголовное делоПо факту убийства возбуждено уголовное делоФото: Скриншот с видео
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В Сети появилось видео с места убийства старшего следователя министерства внутренних дел по особо важным делам Евгении Шишкиной в Подмосковье.

Сайт kp.ru писал о том, что сотрудница полиции была застрелена этим утром 10 октября возле подъезда собственного дома в поселке Архангельское Красногорского района. Неизвестный выстрелил в женщину, когда она вышла на улицу - пуля попала в шею. Ранение оказалось слишком серьезным, и прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть. Злоумышленнику же удалось скрыться.

Видео с места убийства Следователя в Москве.

На кадрах с места происшествия видно, что на земле недалеко от пешеходного перехода лежит тело, прикрытое белой простыней. Территория вокруг оцеплена специальными лентами. На месте присутствуют несколько автомобилей следственного комитета, а также работают криминалисты. На последних кадрах видно, как один из работников органов обследует тело погибшей.

Стоит отметить, что ранее на Евгению Шишкину уже осуществляли покушение, но тогда подполковнику удалось запереться в квартире и вызвать полицию. Пострадал лишь ее автомобиль марки Lexus - неизвестные злоумышленники просто его сожгли.

Видео с места убийства Следователя в Москве.

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