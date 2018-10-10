В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречаться с Нурмагомедовым

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-10T13:49:09+03:00

Сам же дагестанский боец уже вылетел на спортивный форум в Ульяновск именно с целью увидеть президента

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Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с дагестанским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока не планируется", - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что в среду, 10 октября, в Ульяновске стартовал VII Международный форум "Россия - спортивная держава". Ожидается, что в рамках мероприятия президент РФ встретится с победителями чемпионатов мира и обладателями золотых знаков отличия ГТО.

Между тем, посетить спортивный форум решил и Хабиб Нурмагомедов. По данным ТАСС, он уже вылетел в Ульяновск вместе со своей командой. При этом на вопрос журналистов о том, планирует ли боец встретиться с Путиным, он ответил, что для этого туда и направляться.

Напомним, что 7 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою против ирландца Конора Макгрегора. Россиянин взял противника в удушающий захват уже в четвертом раунде. Поздравить дагестанца решил сам президент РФ, который позвонил спортсмену вскоре по окончанию боя. Омрачила победу лишь массовая драка, которая была устроена прямо к октагоне, передает сайт kp.ru.