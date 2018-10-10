Россия и Андорра приступили к подготовке соглашения о взаимной отмене виз

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-10T14:39:25+03:00

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Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в среду, 10 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Андорры Марией Убах, заявил о том, что Москва и Андорра-ла-Велья в настоящее время готовят соглашение о взаимной отмене виз.

При этом дипломат заметил, что для въезда в Андорру россиянам в настоящее время визы не требуются, а вот андоррцам для посещения нашей страны они нужны. «Сегодня мы договорились эту несправедливость постараться устранить и начать консультации по подготовке соглашения о взаимной отмене визовых требований», - приводит слова Лаврова ТАСС.

Стоит отметить, что граждане РФ действительно могут въезжать на территорию Андорры без виз, правда, попасть в эту страну возможно только через Францию или Испанию, а для посещения этих европейских государств разрешительный документ уже необходим.