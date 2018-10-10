2018-10-10T14:40:15+03:00
Политика

Украина отказалась от присутствия наблюдателей СНГ на выборах президента

В содружестве допускают, что Киев еще может отправить соответствующее приглашение в преддверии проведения голосования
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава исполкома СНГ Сергей ЛебедевГлава исполкома СНГ Сергей ЛебедевФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Украина отказалась от присутствия наблюдателей Содружества Независимых Государств на президентских выборах, которые пройдут в стране в марте 2019 года. Такое заявление сделал глава исполнительного комитета СНГ, генерал армии России Сергей Лебедев.

"Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в нашем наблюдении за выборами, поэтому вряд ли мы поедем туда", - сказал председатель исполкома.

Он допустил, что в преддверии проведения голосования соответствующее приглашение все же может быть получено. Однако на сентябрьском саммите СНГ представители Украины отсутствовали, о чем с сожалением говорили главы многих делегаций.

По мнению Лебедева, сохранение членства незалежной в содружестве и его интеграционных процессах отвечает интересам, прежде всего, самого Киева, передает ТАСС.

Напомним, что в апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру выхода страны из учредительных органов СНГ, а в мае отозвал из организации всех своих представителей. Глава государства объяснил такой шаг тем, что координированием действий организации занимается Россия, передает сайт kp.ru.

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