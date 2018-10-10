В Таиланде российский турист покончил с собой из-за зубной боли

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-10T14:44:35+03:00

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В Таиланде, в одном из районов туристического города Паттайя, 46-летний турист из России покончил жизнь самоубийством. Как говорят его родственники, он пошел на такой шаг из-за продолжительной сильнейшей зубной боли.

Дочь и друзья мужчины вызвали полицейских в квартиру родственника вблизи пляжа Джомтьене, после того, как он довольно долгое время не выходил с ними на связь. В результате выяснилось, что россиянин покончил жизнь самоубийством. Родные 46-летнего мужчины уверены, что он ушел из жизни по причине продолжительной зубной боли, других мотивов у него не было, сообщает издание Pattaya One News.

Известно, что турист приехал в Таиланд отдыхать с друзьями и дочерью около пяти месяцев назад. В течение этого времени мужчина пытался избавиться от мучившей его зубной боли с помощью разных медикаментов, но безрезультатно. Оставшись один в квартире, он покончил с собой, не оставив предсмертной записки.