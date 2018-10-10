Суд приступит к рассмотрению дела режиссера Серебренникова 17 октября

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-10T14:56:48+03:00

Именно на эту дату назначено предварительное слушание материалов расследования

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Предварительное слушание по уголовному делу "Седьмой студии", главным фигурантом которого является художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, назначено на 17 октября. Заседание состоится в Мещанском суде Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь учреждения Юлия Котомина.

"Предварительное заседание по уголовному делу назначено на 17 октября в 10:00", - сказала она.

Уточняется, что слушание пройдет в закрытом режиме. По его итогам суд разрешит заявленные участниками процесса ходатайства, а также назначит дату начала рассмотрения дела по существу, передает "Интерфакс".

Напомним, что Серебренникова обвиняют в хищении 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных государством на реализацию проекта популяризации современного искусства "Платформа". Фигурантами этого дела являются также Софья Апфельбаум, Юрий Итин и Алексей Малобродский. Все они проходят по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", передает сайт kp.ru.