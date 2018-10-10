Кудрин заявил, что усиление санкций создает риски для экономики России

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-10T15:14:53+03:00

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Сложившаяся в мире антироссийская санкционная политика создает серьезные риски для роста экономики нашей страны в ближайшие годы. Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Уже есть сценарии Центрального банка, АКРА о том, что такие санкции, которые рассматриваются, они находятся в поле дискуссий, могут снизить темпы роста и даже привести к рецессии в следующем году. Конечно, это большой вызов для реализации всех целей президента [РФ Владимира Путина]", - подчеркнул политик.

Он также призвал общественность осознать, что дальнейшее ужесточение санкций сделает поставленные российским лидером задачи практически невыполнимыми. Поэтому, по мнению Кудрина, внешняя политика нашей страны должна быть направлена на снижение напряженности в отношениях с другими государствами, и именно по показателю ослабления санкционного режима стоит измерять эффективность дипломатических шагов, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на протест многих европейских стран против продолжения политики ограничений в отношении России, Соединенные Штаты продолжают ужесточать санкции.