2018-10-10T15:56:29+03:00
Политика

Эксперт рассказал о новом оружие, которое придет на смену ПМ

В Минобороны задумались о замене пистолета Макарова, который стоит на вооружении. Военные предприятия уже предоставили несколько образцов для тестирования. Военный эксперт рассказал о перспективах нового оружия
Ася РОМАНЧУК
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Эксперт рассказал о новом оружие, которое придет на смену ПМЭксперт рассказал о новом оружие, которое придет на смену ПМФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пистолет Макарова, использующийся сегодня в армии и правоохранительных органах, планируют заменить. Вопрос находится на стадии утверждения. Утвердить придется каким именно оружие будут дальше снабжать личный состав. Гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения) Альберт Баков ответил, что уже проводится испытание пистолета под патроны 9×21.

Военный эксперт прокомментировал вопрос замены табельного оружия, отметив, что уже создано «штук 15 образцов». Они были представлены крупными военными предприятиями, такими как Тульский оружейный завод, «Калашников», завод имени Дегтярева.

- И каждый из них имеет шанс стать основным пистолетом для армии России, многие в настоящее время проходят испытания в спецназе, у десантников, танкистов, мотострелков, летчиков. А вот что выберут – это вопрос. Каждый будет опираться не только на тактико-технические характеристики, но и личные вкусы. Это усложнит принятие решения, - комментирует ситуацию военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин,

ПЛ-15 от «Калашникова» подкупает «приземистостью», СР-1 «пробивной силой и небольшими размерами».

- На мой взгляд нужно делать оружие под патроны типа 9х19 – самый распространенный в мире калибр. Ведь для бойца это самое важное, чтобы во время боевых действий всегда можно было найти патроны для своего личного оружия. Ну а пистолет на замену Макарову будут принимать еще лет десять, - цитирует слова эксперта ФАН.

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