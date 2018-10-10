2018-10-10T16:06:07+03:00
Экономика

Набиуллина: повышение ставки ЦБ позволит удешевить ипотеку

По словам главы Центробанка, процентные ставки по кредитам будут снижаться, если инфляция будет под контролем
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Банка России Эльвира НабиуллинаГлава Банка России Эльвира НабиуллинаФото: REUTERS
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ставки Центробанка должно удержать инфляцию под контролем. Это, в свою очередь, может еще оказать влияние на ставки по долгосрочным кредитам, в том числе ипотечным. Таким образом, ипотека может подешеветь.

"Если инфляция будет под контролем, то постепенно будут снижаться процентные ставки по кредитам", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она напомнила, что ранее меры регулятора, предпринимаемые для реализации денежно-кредитной политики, позволили снизить инфляцию и уменьшит ставки по кредитам.

По информации Банка России, с начала текущего года (январь - сентябрь) кредитование экономики в нашей стране превысило 47,1 триллиона рублей. За девять месяцев выросло на 4,7 триллиона рублей. Между тем ранее в сентябре Центробанк впервые с 2014 года повысил показатель ключевой ставки на 0,25 процентных пункта. Теперь показатель достигает 7,5%.

Напомним, в сентябре Центробанк впервые с 2014 года увеличил показатель ключевой ставки на 0,25 процентных пункта - до 7,5%.

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