Песков: никакой работы по подготовке изменений в Конституцию в Кремле не ведется

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-10T17:18:05+03:00

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что статья председателя КС Валерия Зорькина о необходимости изменений основного закона является его личным мнением

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется работа по подготовке изменений в Конституцию РФ.

"Я могу сказать, что в администрации президента какой- либо работы в этом плане не ведется", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил, что статью председателя конституционного суда Валерия Зорькина в администрации президента воспринимают "как личную экспертную точку зрения".

По словам представителя Кремля, "Зорькин давно возглавляет Конституционный суд, обладает гигантским совершенным опытом, поэтому это его личное мнение".

Напомним, ранее Зорькин заявил, что в Конституции РФ есть некоторые недочеты, но их легко исправить. Так, по его мнению, недостаточным является баланс между ветвями власти, разграничение полномочий президента и правительства, а также федеральных и местных властей. "Но подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений", - написла глава Конституционного суда.