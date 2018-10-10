2018-10-10T17:58:11+03:00
Политика

В МИД упрекнули Болгарию за осквернение советских памятников

Захарова призвала болгарское правительство к пресечению случаев вандализма
Сакина НУРИЕВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ФОТО: Михаил Джапаридзе/ ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ФОТО: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с разрушением надгробных памятников солдат ВОВ в Софии. По словам политика, Болгария не предпринимает "мер по недопущению глумления над памятью советских воинов".

"В ночь на 4 октября был совершен очередной акт осквернения памятника советской армии в Софии. Мы настойчиво призываем правительство Болгарии пресечь участившиеся в последнее время случаи вандализма в отношении монумента и обеспечить его сохранность в соответствии с российско-болгарскими договоренностями", — цитирует Марию Захарову РИА Новости.

9 октября kp.ru сообщал об осквернении вандалами могил советских солдат в Польше. Инцидент произошел в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе страны.

В июле текущего года вблизи города Хамарёй в Норвегии вандалы повредили мемориал советским военнопленным, погибшим на севере страны.

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