СЕГОДНЯ 18:03 2018-10-10T18:03:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с допингом не является только внутренней проблемой России.

«Да, конечно, мы видим, видели сбои в нашей системе антидопинга, но хочу отметить, что (это) не является исключительно нашими внутренними проблемами, они выявили факты очевидного несовершенства всей международной антидопинговой системы», - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Он отметил, что Россия собирается создать одну из лучших антидопинговых систем. Кроме того, по словам главы государства, борьба с допингом должна вестись на площадке ЮНЕСКО.

«Мы солидарны с партнерами, которые говорят о необходимости изменений в этой сфере, и убеждены, что такую работу надо вести на площадке ЮНЕСКО", — добавил Путин.

В Ульяновске проходит спортивный форум, который был организован в 2009 году в целях развития физической культуры и спорта.