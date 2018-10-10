2018-10-10T18:03:49+03:00
Спорт

Путин заявил, что борьба с допингом не является только внутренней проблемой России

По словам президента России, страна собирается создать одну из лучших антидопинговых систем
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с допингом не является только внутренней проблемой России.

«Да, конечно, мы видим, видели сбои в нашей системе антидопинга, но хочу отметить, что (это) не является исключительно нашими внутренними проблемами, они выявили факты очевидного несовершенства всей международной антидопинговой системы», - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Он отметил, что Россия собирается создать одну из лучших антидопинговых систем. Кроме того, по словам главы государства, борьба с допингом должна вестись на площадке ЮНЕСКО.

«Мы солидарны с партнерами, которые говорят о необходимости изменений в этой сфере, и убеждены, что такую работу надо вести на площадке ЮНЕСКО", — добавил Путин.

В Ульяновске проходит спортивный форум, который был организован в 2009 году в целях развития физической культуры и спорта.

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