2018-10-10T18:21:03+03:00
Общество

Кокорин не явился на допрос по делу о драке в московском кафе

В ближайшее время спортсмен будет объявлен в федеральный розыск [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев (слева направо). Фото: Артем Коротаев/ТАССФутболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев (слева направо). Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Как стало известно, футболист Александр Кокорин, ставший фигурантом уголовного дела о хулиганстве, так и не явился на допрос.

Таким образом, в ближайшее время спортсмен будет объявлен в федеральный розыск.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 10 октября, в отношении Кокорина и его товарища Павла Мамаева было заведено уголовное дело о хулиганстве. При этом полиция предложила футболистам добровольно явиться на допрос до 18:00 мск. А вскоре после этого появилась информация о том, что Павел Мамаев в отличие от своего коллеги пришел в Главное управление МВД России по Москве.

Стоит отметить, что спортсмены стали фигурантами уголовного дела после того как устроили в столице две драки - на парковке на 2-й Бресткой улице и в кафе на Большой Никитской улице.

Столичный главк обратился к Кокорину и Мамаеву.

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