Кокорин не явился на допрос по делу о драке в московском кафе
Как стало известно, футболист Александр Кокорин, ставший фигурантом уголовного дела о хулиганстве, так и не явился на допрос.
Таким образом, в ближайшее время спортсмен будет объявлен в федеральный розыск.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 10 октября, в отношении Кокорина и его товарища Павла Мамаева было заведено уголовное дело о хулиганстве. При этом полиция предложила футболистам добровольно явиться на допрос до 18:00 мск. А вскоре после этого появилась информация о том, что Павел Мамаев в отличие от своего коллеги пришел в Главное управление МВД России по Москве.
Стоит отметить, что спортсмены стали фигурантами уголовного дела после того как устроили в столице две драки - на парковке на 2-й Бресткой улице и в кафе на Большой Никитской улице.
Столичный главк обратился к Кокорину и Мамаеву.
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