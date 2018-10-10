«Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал»: Путин пообщался с Хабибом Нурмагомедовым
В среду, 10 октября, президент России Владимир Путин пообщался с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Глава нашего государства встретился со спортсменом после своего выступления на международном форуме «Россия - спортивная держава», который проходит в Ульяновске с 10 по 12 октября.
Встреча Путина и Хабиба в Ульяновске.
В самом начале этой встречи, российский лидер поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе с победой над ирландцем Конором Макгрегором. «Поздравляю тебя», - сказал Путин, приветствуя Нурмагомедова.
Также президент в шутку предложил бойцу попросить отца сильно не наказывать его за скандальную выходку после боя. «Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал», - пошутил глава РФ.
Кроме того, российский лидер заметил, что наша страна в случае нападения извне может прыгнуть так же, как спортсмен после состоявшегося в ночь на 7 октября поединка. «Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», - приводит слова Путина спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора прошел в ночь на минувшее воскресенье, 7 октября, на арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. Россиянин в четвертом раунде победил ирландца удушающим приемом.
Между тем на этом шоу не закончилось. Сразу после поединка Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение и устроил потасовку с одним из членов команды своего противника, который, как выяснилось позже, активно оскорблял его. В результате завязалась массовая драка.
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