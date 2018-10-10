2018-10-10T19:20:19+03:00
Политика

«Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал»: Путин пообщался с Хабибом Нурмагомедовым

Президент РФ провел встречу со спортсменом после своего выступления на международном форуме «Россия - спортивная держава» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Хабиб НурмагомедовХабиб НурмагомедовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 10 октября, президент России Владимир Путин пообщался с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Глава нашего государства встретился со спортсменом после своего выступления на международном форуме «Россия - спортивная держава», который проходит в Ульяновске с 10 по 12 октября.

Встреча Путина и Хабиба в Ульяновске.

В самом начале этой встречи, российский лидер поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе с победой над ирландцем Конором Макгрегором. «Поздравляю тебя», - сказал Путин, приветствуя Нурмагомедова.

Также президент в шутку предложил бойцу попросить отца сильно не наказывать его за скандальную выходку после боя. «Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал», - пошутил глава РФ.

Кроме того, российский лидер заметил, что наша страна в случае нападения извне может прыгнуть так же, как спортсмен после состоявшегося в ночь на 7 октября поединка. «Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», - приводит слова Путина спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора прошел в ночь на минувшее воскресенье, 7 октября, на арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. Россиянин в четвертом раунде победил ирландца удушающим приемом.

Между тем на этом шоу не закончилось. Сразу после поединка Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение и устроил потасовку с одним из членов команды своего противника, который, как выяснилось позже, активно оскорблял его. В результате завязалась массовая драка.

Хабиб и МакГрегор: весь бой за 30 секунд.Долгожданное шоу UFC 229 закончилось победой Хабиба Нурмагомедова. Наш спортсмен победил ирландца удушающим премом в 4 раунде

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