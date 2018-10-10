В Пентагоне назвали преимущество российского оружия над американским
Глава командования перспективных вооружений армии США Джон Мюррей назвал преимущество российского оружия над американским. По его словам, новейшее вооружение нашей страны превосходит американские аналоги по дальнобойности.
«У России, а во многих случая и у Китая, есть преимущество в дальнобойности над большинством наших систем вооружений», - сказал генерал.
При этом американский военачальник пояснил, что ранее Пентагон провел исследование, посвященное последним российским военным разработкам, и выяснили, что «Москва добилась значительных успехов». «Для нас это стало тревожным сигналом», - подчеркнул он.
Отдельно Мюррей остановился на ракетах класса «воздух - воздух» и признался, что его поразила дальность российских снарядов, которые, как заметил генерал, могут без труда уничтожать самолеты, которые обеспечивают поддержку истребителям пятого поколения F-35, пишет издание Business Insider.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно портал бывших сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций США рассказал о превосходстве российского ядерного оружия над американским.