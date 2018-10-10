2018-10-10T19:08:31+03:00
В мире

В Пентагоне назвали преимущество российского оружия над американским

Генерал Джон Мюррей признал, что новейшее российское вооружение превосходит американские аналоги
Дарья ИВАШКИНА
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В Пентагоне назвали преимущество российского оружия над американскимВ Пентагоне назвали преимущество российского оружия над американскимФото: REUTERS
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Глава командования перспективных вооружений армии США Джон Мюррей назвал преимущество российского оружия над американским. По его словам, новейшее вооружение нашей страны превосходит американские аналоги по дальнобойности.

«У России, а во многих случая и у Китая, есть преимущество в дальнобойности над большинством наших систем вооружений», - сказал генерал.

При этом американский военачальник пояснил, что ранее Пентагон провел исследование, посвященное последним российским военным разработкам, и выяснили, что «Москва добилась значительных успехов». «Для нас это стало тревожным сигналом», - подчеркнул он.

Отдельно Мюррей остановился на ракетах класса «воздух - воздух» и признался, что его поразила дальность российских снарядов, которые, как заметил генерал, могут без труда уничтожать самолеты, которые обеспечивают поддержку истребителям пятого поколения F-35, пишет издание Business Insider.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно портал бывших сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций США рассказал о превосходстве российского ядерного оружия над американским.

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