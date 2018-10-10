Мутко может объявить о возвращении на должность президента РФС 11 октября

СЕГОДНЯ 19:57 2018-10-10T19:59:50+03:00

Собирать исполком Российского футбольного союза для этого не планируется

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В среду, 10 октября, появилась информация о том, что вице-премьер России Виталий Мутко в ближайший четверг может объявить о своем возвращении на должность президента Российского футбольного союза (РФС).

При этом собирать исполком РФС 11 октября не планируется, сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник в главной футбольной организации нашей страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года Виталий Мутко, который до того момента возглавлял РФС, объявил о приостановлении своей работы на данном посту. В настоящее же время исполняющим обязанности главы Российского футбольного союза является Александр Алаев.

Стоит отметить, что Мутко был президентом РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го.