Мутко может объявить о возвращении на должность президента РФС 11 октября
В среду, 10 октября, появилась информация о том, что вице-премьер России Виталий Мутко в ближайший четверг может объявить о своем возвращении на должность президента Российского футбольного союза (РФС).
При этом собирать исполком РФС 11 октября не планируется, сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник в главной футбольной организации нашей страны.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года Виталий Мутко, который до того момента возглавлял РФС, объявил о приостановлении своей работы на данном посту. В настоящее же время исполняющим обязанности главы Российского футбольного союза является Александр Алаев.
Стоит отметить, что Мутко был президентом РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го.