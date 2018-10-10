МИД РФ заявил, что Bellingcat получает информацию от западных спецслужб

СЕГОДНЯ 20:17 2018-10-10T20:17:20+03:00

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В среду, 10 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения Bellingcat о личности одного из фигурантов «дела Скрипалей». Как заметила дипломат, структура Bellingcat является «псевдо-СМИ» и используется западными спецслужбами как инструмент для информационных диверсий.

«Речь идет о способе слива информации либо специальными службами, либо представителями силовых структур зарубежных стран, которые с целью дискредитации, информационных диверсий, проведения информационных кампаний используют этот интернет-движок для продвижения нужной информации», - приводит слова Захаровой «Интерфакс».

При этом представитель министерства иностранных дел нашей страны добавила, что ни одно традиционное СМИ «такого себе позволить не может, потому что тут же потеряет доверие со стороны аудитории».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Bellingcat и портал The Insider опубликовали третью часть своего расследования «дела Скрипалей», в которой журналисты заявили, что им якобы удалось выяснить настоящее имя Руслана Боширова, который, по мнению Лондона, причастен к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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