Стало известно о возможной встрече Путина и Трампа в День святого Валентина

СЕГОДНЯ 20:40 2018-10-10T20:41:04+03:00

Российский и американский лидеры могут провести переговоры на Арктическом саммите в Хельсинки

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В среду, 10 октября, появилась информация о том, что вторая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в начале 2019 года. По некоторым данным, не исключено, что лидеры проведут переговоры на полях Арктического саммита в Хельсинки.

Точная дата проведения этого саммита пока неизвестна, однако предполагается, что Финляндия, которая председательствует в Арктическом совете в период в 2017-2019 годах, решит провести мероприятие 14 февраля - в День святого Валентина.

Между тем Трамп пока не определился с участием в Арктическом саммите. Скорее всего, он примет решение по этому поводу после промежуточных выборов в США, намеченных на 6 ноября, пишет газета Helsingin Sanomat.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе переговоров в Сочи с главой нашего государства поделился планами в начале 2019 года созвать первый Арктический саммит с участием лидеров всех восьми приполярных государств. Тогда же Путин заявил о готовности России принять участие в таком формате.