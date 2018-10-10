Трамп пообещал Индии очень быстрый ответ на покупку С-400

СЕГОДНЯ 21:10 2018-10-10T21:10:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 10 октября, президент США Дональд Трамп пообещал ответить Индии на покупку российской зенитно-ракетной системы (ЗРК) С-400 «Триумф». Причем, как заверил американский лидер, реакция Вашингтона последует в самое ближайшее время.

«Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете», - приводит слова хозяина Белого дома агентство Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 5 октября, стало известно, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию был подписан контракт на поставку российской зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в республику. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, сумма этой сделки составляет более пяти миллиардов долларов.

Кстати, Индия станет третьим зарубежным покупателем ЗРК после Китая и Турции.