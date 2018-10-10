2018-10-10T21:41:52+03:00
Наука

Ученые научились диагностировать рак легких на ранней стадии

Разработка с высокой точностью может выявить сложно-диагностируемое заболевание
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Сами ученые отмечают большую точность EFIRM - в 11 случаях из 12 технология ставит верный диагнозСами ученые отмечают большую точность EFIRM - в 11 случаях из 12 технология ставит верный диагнозФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из Калифорнийского университета создали инновационный метод, позволяющий выявить развитие одного из самых распространенных видов рака легких - немелкоклеточную карциному. Раньше диагностировать его могли только на поздних стадиях, что существенно снижало возможность удачного лечения одного из самых смертоносных видов онкозаболеваний.

Для тестирования разработанной технологии EFIRM американские исследователи провели диагностику 248 добровольцев, у которых были определены легочные образования. В результате, благодаря новому методу, у 21 испытуемого смогли обнаружить развивающуюся немелкоклеточную карциному. Сразу после исследования все они получили нужное лечение, а вместе с ним и высокие шансы на выздоровление.

Сами ученые отмечают большую точность EFIRM - в 11 случаях из 12 технология ставит верный диагноз, и относительно низкую стоимость на фармацевтическом рынке, что даст возможность тысячам людей побороть страшное заболевание.

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