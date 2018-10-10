«Не возражаю»: актер Эрик Робертс заявил, что не прочь получить российское гражданство

СЕГОДНЯ 21:47 2018-10-10T21:48:08+03:00

Правда, при этом отказываться от американского гражданства брат Джулии Робертс не собирается

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Голливудский актер и старший брат актрисы Джулии Робертс Эрик Робертс, выступая в среду, 10 октября, на пресс-конференции Международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts в Ростове-на-Дону, признался, что хотел бы получить российский паспорт. Правда, при этом отказываться от американского гражданства он не собирается.

«Не возражаю против двойного гражданства», - приводит слова актера «Интерфакс».

Стоит отметить, что IV Международный фестиваль мотивационного кино Bridge of Arts проходит в городе Ростов-на-Дону с 10 по 14 октября. А Эрик Робертс в этом году является председателем жюри основного конкурса фестиваля.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях, а именно в минувшую субботу, 6 октября, звезда «Мачете» Дэнни Трехо также заявил о желании получить российское гражданство.