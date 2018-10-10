2018-10-10T22:12:17+03:00
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Минфин не подтвердил рост цен на ОСАГО

В ведомстве отметили, что стоимость полиса изменится не существенно
Ася РОМАНЧУК
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Минфин заверил, что ОСАГО не подорожаетМинфин заверил, что ОСАГО не подорожаетФото: Игорь БУЛАТОВ
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В министерстве финансов не ожидают роста средней стоимости полиса ОСАГО. Цена на страховку должна остаться прежней, либо измениться совсем несущественно. С таким заявлением выступили представители Минфина после критики, обрушившейся в их адрес.

Ранее Минфин подготовил законопроект, который разрешит страховщикам устанавливать цены на ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов Центробанка. В дальнейшем этот показатель планировалось увеличить до 40%.

В настоящий момент стоимость полиса рассчитывается исходя из базового тарифа и коэффициентов за стаж, возраст, мощность двигателя автомобиля, регион регистрации ТС. Поправки Минфина постепенно отменят эти коэффициенты и введут новые: "коэффициент страховщика" и коэффициент "нарушения ПДД". По первому будет разрешено устанавливать индивидуальные скидки для водителей, а по второму применять для некоторых клиентов повышенный тариф, пишет «Российская газета».

Сайт kp.ru сообщал, что стоимость ОСАГО может измениться уже этой осенью.

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