Военные суды сократят и разделят по полномочиям
Военные суды в России будут работать по новому. До1 июля 2019 года Минобороны РФ и Верховный суд проведут масштабную реформу системы военного судопроизводства.
Действующие суды будут частично сокращены, а на их месте появятся суды окружного уровня, которые будут рассматривать дела особой государственной важности.
Сейчас же складывается парадоксальная ситуация, когда один и тот же суд может выносить приговор, рассматривать апелляцию на него и жалобу на свою же работу.
Система военных судов в России разделена на гарнизонный суд, окружной суд и военную коллегию Верховного суда. Вновь появившиеся подразделения будут вышестоящими для окружных судов.
Законопроект с описанием реформы будет в ближайшее время внесен в Госдуму.
- Основное новшество – это выведение кассационной и апелляционной инстанции в отдельную структуру, — рассказали газете «Известия» в Госдуме.