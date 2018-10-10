Военные суды сократят и разделят по полномочиям

10 Окт. 22:53 2018-10-10T22:53:57+03:00

Военные суды будут реформированы в России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

До 1 июля 2019 года Минобороны совместно c Верховным судом России проведет масштабную реформу системы военных судов в стране

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Военные суды в России будут работать по новому. До1 июля 2019 года Минобороны РФ и Верховный суд проведут масштабную реформу системы военного судопроизводства.

Действующие суды будут частично сокращены, а на их месте появятся суды окружного уровня, которые будут рассматривать дела особой государственной важности.

Сейчас же складывается парадоксальная ситуация, когда один и тот же суд может выносить приговор, рассматривать апелляцию на него и жалобу на свою же работу.

Система военных судов в России разделена на гарнизонный суд, окружной суд и военную коллегию Верховного суда. Вновь появившиеся подразделения будут вышестоящими для окружных судов.

Законопроект с описанием реформы будет в ближайшее время внесен в Госдуму.

- Основное новшество – это выведение кассационной и апелляционной инстанции в отдельную структуру, — рассказали газете «Известия» в Госдуме.