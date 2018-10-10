Стало известно о подготовке Киевом провокации в Азовском море

10 Окт. 23:00 2018-10-10T23:00:48+03:00

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В среду, 10 октября, появилась информация о том, что Киев в настоящее время готовит провокацию против российских пограничников. По некоторым данным, в ближайший четверг сторожевой катер Госпогранслужбы (ГПС) Украины с группой журналистов на борту выйдет из порта Мариуполь в Азовское море.

Как стало известно, целью сотрудников украинских СМИ будет подготовка видеорепортажа о якобы агрессивных действиях Погранслужбы ФСБ России. «11 октября сотрудники ГПС намерены отправить <…> в Азовское море сторожевой катер с группой журналистов украинских СМИ для подготовки видеорепортажа о якобы агрессивных действиях Пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов незалежной в Азовском море», - сказал источник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ситуация в Азовском море обострилась в марте после задержания там российского траулера «Норд». Причем после этого инцидента Киев не остановился. Так, в августе СБУ заблокировало танкер «Механик Погодин» в херсонском порту.

В ответ РФ усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря. При этом несмотря на законные и профессиональные действия наших пограничников, украинская сторона обвинила Москву в «жесткой политике задержания и осмотра судов».