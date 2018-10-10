Дмитрий Медведев и Антон Вайно поддержали идею переноса во Владивосток столицы Дальневосточного федерального округа

10 Окт. 23:12 2018-10-10T23:14:08+03:00

Идею переноса столицы ДФО во Владивосток Олег Кожемяко высказал сразу после своего назначения на должность виро губернатора края. Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

По словам врио главы региона Олега Кожемяко, администрация президента РФ отправляет в столицу Приморья рабочую группу для проработки этого вопроса

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководитель Администрации президента Антон Вайно высказались в поддержку идеи переноса столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток. Об этом журналистам рассказал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. По словам главы региона, в столицу Приморья отправится рабочая группа, которая займется детализацией этого проекта. Сейчас центром ДФО официально является Хабаровск.

Как считает врио губернатора Приморья, Владивосток фактически уже является столицей ДФО, требуется лишь закрепить этот статус официально, сообщает «Интерфакс».

- Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке, - подчеркнул Олег Кожемяко. - Через Владивосток идут морские коммуникации. К саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика. Ежегодно проводится Восточный экономический форум. Наличие портов, инфраструктура - все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке.

Идею переноса столицы ДФО во Владивосток Олег Кожемяко высказал сразу после своего назначения на должность виро губернатора края. Главной Приморья края Кожемяко стал 26 сентября после того, как в регионе были отменены итоги выборов губернатора.