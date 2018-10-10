2018-10-10T23:14:08+03:00
Политика

Дмитрий Медведев и Антон Вайно поддержали идею переноса во Владивосток столицы Дальневосточного федерального округа

По словам врио главы региона Олега Кожемяко, администрация президента РФ отправляет в столицу Приморья рабочую группу для проработки этого вопроса
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Идею переноса столицы ДФО во Владивосток Олег Кожемяко высказал сразу после своего назначения на должность виро губернатора края.Идею переноса столицы ДФО во Владивосток Олег Кожемяко высказал сразу после своего назначения на должность виро губернатора края.Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководитель Администрации президента Антон Вайно высказались в поддержку идеи переноса столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток. Об этом журналистам рассказал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. По словам главы региона, в столицу Приморья отправится рабочая группа, которая займется детализацией этого проекта. Сейчас центром ДФО официально является Хабаровск.

Как считает врио губернатора Приморья, Владивосток фактически уже является столицей ДФО, требуется лишь закрепить этот статус официально, сообщает «Интерфакс».

- Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке, - подчеркнул Олег Кожемяко. - Через Владивосток идут морские коммуникации. К саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика. Ежегодно проводится Восточный экономический форум. Наличие портов, инфраструктура - все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке.

Идею переноса столицы ДФО во Владивосток Олег Кожемяко высказал сразу после своего назначения на должность виро губернатора края. Главной Приморья края Кожемяко стал 26 сентября после того, как в регионе были отменены итоги выборов губернатора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кокорина и Мамаева в ИВС будут содержать в разных камерах
Боевики ИГ* в Сирии убили двух членов «Белых касок» и захватили баллоны с хлором
Нейросеть Amazon зыкрыли из-за проявлений сексизма
Пашинян заявил, что может уйти в отставку до 16 октября
Стало известно о подготовке Киевом провокации в Азовском море
Военные суды сократят и разделят по полномочиям
В Словакии рухнул учебный самолет L-39
Следствие запретило потерпевшим комментировать дело о драке с участием футболистов
Минфин не подтвердил рост цен на ОСАГО
Ураган «Майкл» обрушился на американский штат Флорида
«Не возражаю»: актер Эрик Робертс заявил, что не прочь получить российское гражданство
Ученые научились диагностировать рак легких на ранней стадии
Генсек Совета Европы пригрозил России исключением
Трамп пообещал Индии очень быстрый ответ на покупку С-400
Футболистов Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов
Стало известно о возможной встрече Путина и Трампа в День святого Валентина
МИД РФ заявил, что Bellingcat получает информацию от западных спецслужб
Мутко может объявить о возвращении на должность президента РФС 11 октября
Адвокат Кокорина заявил, что футболист просто не успел приехать на допрос
В Пентагоне назвали преимущество российского оружия над американским
«Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал»: Путин пообщался с Хабибом Нурмагомедовым
Лукашенко исключил возможность вступления Белоруссии в состав России
"Нафтогаз" сообщил, что удержал с "Газпрома" девять миллионов долларов
Кокорин не явился на допрос по делу о драке в московском кафе