2018-10-10T23:19:57+03:00
В мире

Пашинян заявил, что может уйти в отставку до 16 октября

Если премьер Армении покинет пост, парламентские выборы пройдут 9 – 10 декабря
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Армении Никол ПашинянПремьер-министр Армении Никол ПашинянФото: REUTERS
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал дату своей возможной отставки, которая необходима для того, чтобы провести в стране досрочные выборы в парламент.

«Внеочередные парламентские выборы должны состоятся 9 – 10 декабря. Это станет реальностью в том случае, если я уйду в отставку до 16 октября», - приводит его слова агентство Armenpress.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Пашинян, возглавляющий армянское правительство с начала мая этого года, обещал оставить свой пост, чтобы ускорить процедуру роспуска парламента. Именно ради этого на прошлой неделе несколько тысяч его сторонников митинговали в Ереване.

Они протестовали против принятого депутатами законопроекта, который затрудняет процесс роспуска парламента. Премьер назвал документ «контрреволюционным» и пообещал уйти в отставку после увольнения министров и губернаторов от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакуцутюн». Той же ночью президент Армен Саркисян подписал указы об их отставке.

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