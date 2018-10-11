2018-10-11T00:54:22+03:00
В мире

В Минске по запросу Интерпола задержали гражданина России

Он находился в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Минске по запросу Интерпола задержали россиянинаВ Минске по запросу Интерпола задержали россиянинаФото: Мила СТРИЖ
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В аэропорту Минска белорусские правоохранители задержали россиянина, который находился в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности. Это произошло еще неделю назад, однако только теперь генпрокуратура республики сообщила гражданство задержанного.

«В национальном аэропорту «Минск» 4 октября был задержан гражданин России, 1988 года рождения, выходец из Чеченской республики, который находится в базе Интерпола», - заявил официальный представитель Дмитрий Брылев.

Он уточнил, что в международный розыск задержанного объявила Австрия, ордер на его арест был выдан еще в апреле 2016 года, и 9 октября белорусская прокуратура уведомила австрийских коллег, что готова его им выдать, и ожидает необходимых для экстрадиции документов.

По данным правоохранительных органов Австрии, россиянин причастен состоял в некой преступной организации, причастен к террористической деятельности и убийствам, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, пару лет назад в аэропорту Минска задержали гражданку России, которая неудачно пошутила, что в ее сумке лежит тротил.

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