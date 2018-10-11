Меркель заявила, что «доверяет и разделяет» мнение Нидерландов о «кибератаке» России на ОЗХО

СЕГОДНЯ 01:13 2018-10-11T01:13:57+03:00

Канцлер Германии подчеркнула, что это «очень серьезно», и вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкое правительство полностью доверяет мнению властей Нидерландов по поводу «российских хакеров», которые якобы атаковали Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Мы полностью доверяем оценкам нидерландских органов и разделяем их», - сказала она после встречи с голландским премьером Марком Рютте в Гааге.

«Это очень серьезные инциденты, о которых мы будем говорить, в том числе, на саммите Евросоюза в Брюсселе», - приводит слова Ангелы Меркель ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, неделю назад, 4 октября, нидерландские власти объявили о предотвращении «кибератаки на ОЗХО», к которой якобы причастны четверо россиян. Местные правоохранители утверждают, что нашли у них дипломатические паспорта.

ВСовете Федерации по поводу обвинений российских спецслужб в кибератаке на ОЗХО сказали, что вскоре мы услышим про ГРУ «еще много нового и увлекательного».

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