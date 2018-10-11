Минобороны России показало, как боевики в Сирии воруют бочки с хлором

СЕГОДНЯ 01:57 2018-10-11T02:12:20+03:00

Отравляющие вещества оказались в распоряжении боевиков Фото: кадр с видео youtube.com

Ранее стало известно, что в руки террористов попали отравляющие вещества [видео]

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Министерство обороны России обнародовало кадры похищения бочек с хлором, которые одни террористы отбили у других и вывезли на юг сирийской провинции Алеппо.

В описании к видео приводится сообщение российского Центра по примирению сторон в Сирии, где говорится, что «вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа одного из проигиловских формирований совершила нападение на штаб отряда террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России)».

Кадры похищения бочек с хлором из штаба организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" .(бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России)

Нападавшие, как ранее писал сайт kp.ru, убили четверых боевиков и двух представителей «Белых касок», а потом вывезли из их штаба две бочки с отравой.

«Похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с *ИГИЛ террористической группировки «Харрас Ад-Дин», - уточняется в сообщении.

На кадрах, опубликованных Минобороны, можно рассмотреть работающий трактор и микроавтобус, а также самих террористов.

*ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.