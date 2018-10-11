Минобороны России показало, как боевики в Сирии воруют бочки с хлором
Министерство обороны России обнародовало кадры похищения бочек с хлором, которые одни террористы отбили у других и вывезли на юг сирийской провинции Алеппо.
В описании к видео приводится сообщение российского Центра по примирению сторон в Сирии, где говорится, что «вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа одного из проигиловских формирований совершила нападение на штаб отряда террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России)».
Кадры похищения бочек с хлором из штаба организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" .(бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России)
Нападавшие, как ранее писал сайт kp.ru, убили четверых боевиков и двух представителей «Белых касок», а потом вывезли из их штаба две бочки с отравой.
«Похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с *ИГИЛ террористической группировки «Харрас Ад-Дин», - уточняется в сообщении.
На кадрах, опубликованных Минобороны, можно рассмотреть работающий трактор и микроавтобус, а также самих террористов.
*ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.