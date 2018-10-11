2018-10-11T02:47:00+03:00
Происшествия

Прокуратура проверяет сообщения об избиении заключенных в СИЗО подмосковного Ногинска

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в следственном изоляторе трое арестантов издевались над сокамерником
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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СКР проверяет информацию об избиении заключенных в подмосковном СИЗОСКР проверяет информацию об избиении заключенных в подмосковном СИЗОФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Прокуроры проверяют появившуюся в СМИ информацию о пытках в следственном изоляторе подмосковного Ногинска, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Ногинская городская прокуратура Московской области организовала проверку в связи с публикацией в ряде средств массовой информации сообщений о возможном нарушении прав лица, содержавшегося в местном следственном изоляторе», - говорится в сообщении.

Ранее в среду, 10 октября, телеканал «360» опубликовал страшные кадры, на которых трое арестантов пытают четвертого. Видео было снято в октябре прошлого года. Один из участников съемки утверждает, что этот «допрос» с истязаниями происходил в 11-м следственном изоляторе Ногинска, причем его главный участник вышел на свободу по УДО, полученному в обмен на выбитые из сокамерника показания. По словам собеседника телеканала, видео было снято по заказу администрации СИЗО.

Записью заинтересовались правоохранительные органы. В частности, Следственный комитет России и прокуратура. Следователи проверят, действительно ли видео снято в следственном изоляторе и кто мог быть причастен к происходящему на экране.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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