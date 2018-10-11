2018-10-11T03:57:05+03:00
В мире

«ФРС спятила»: Трамп прокомментировал падение биржевых индексов

Президент США не согласен с тем, что делает Федрезерв, но коррекция на рынке его не сильно беспокоит
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Отвечая на вопросы журналистов о нынешнем снижении биржевых индексов, президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система «спятила».

«Думаю, что ФРС ошибается. Они действует слишком жестко. Я думаю, ФРС спятила», - сказал он.

При этом американский лидер отметил, что не очень обеспокоен падением индексов, потому что «коррекция на рынке» была ожидаемой.

«Вообще-то эту коррекцию мы ждали, и давно. Но я действительно не согласен с тем, что делает ФРС», - добавил Трамп.

Стоит отметить, что он еще в сентябре, когда выполняющий в Штатах функцию Центробанка Федрезерв повысил базовую ставку, выражал недовольство этим решением.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по итогам торгов в среду основные фондовые индексы США потеряли от трех до четырех процентов. Это падение стало самым серьезным с февраля. Однако доходность американских облигаций в связи с увеличением учетной ставки повышается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Я мужчина»: Шварценеггер рассказал, что уважает женщин, но «иногда пересекал черту дозволенного»
Илон Маск опроверг слухи о том, что на посту главы Tesla его сменит Джеймс Мердок
«Мы просто устали от русофобской истерии»: Слуцкий ответил на заявление Ягланда об исключении России из СЕ
Прокуратура проверяет сообщения об избиении заключенных в СИЗО подмосковного Ногинска
Минобороны России показало, как боевики в Сирии воруют бочки с хлором
Индекс Dow Jones рухнул почти на 832 пункта
Меркель заявила, что «доверяет и разделяет» мнение Нидерландов о «кибератаке» России на ОЗХО
В Минске по запросу Интерпола задержали гражданина России
Кокорина и Мамаева в ИВС будут содержать в разных камерах
Боевики ИГ* в Сирии убили двух членов «Белых касок» и захватили баллоны с хлором
Нейросеть Amazon зыкрыли из-за проявлений сексизма
Пашинян заявил, что может уйти в отставку до 16 октября
Дмитрий Медведев и Антон Вайно поддержали идею переноса во Владивосток столицы Дальневосточного федерального округа