«ФРС спятила»: Трамп прокомментировал падение биржевых индексов

СЕГОДНЯ 03:37 2018-10-11T03:57:05+03:00

Президент США не согласен с тем, что делает Федрезерв, но коррекция на рынке его не сильно беспокоит

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Отвечая на вопросы журналистов о нынешнем снижении биржевых индексов, президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система «спятила».

«Думаю, что ФРС ошибается. Они действует слишком жестко. Я думаю, ФРС спятила», - сказал он.

При этом американский лидер отметил, что не очень обеспокоен падением индексов, потому что «коррекция на рынке» была ожидаемой.

«Вообще-то эту коррекцию мы ждали, и давно. Но я действительно не согласен с тем, что делает ФРС», - добавил Трамп.

Стоит отметить, что он еще в сентябре, когда выполняющий в Штатах функцию Центробанка Федрезерв повысил базовую ставку, выражал недовольство этим решением.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по итогам торгов в среду основные фондовые индексы США потеряли от трех до четырех процентов. Это падение стало самым серьезным с февраля. Однако доходность американских облигаций в связи с увеличением учетной ставки повышается.