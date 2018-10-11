Илон Маск опроверг слухи о том, что на посту главы Tesla его сменит Джеймс Мердок

СЕГОДНЯ 04:10 2018-10-11T04:34:15+03:00

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Илон Маск опроверг информацию о том, что на посту главы совета директоров компании Tesla его сменит бизнесмен Джеймс Мердок, сын медиамагната Руперта Мердока. Первым об этом сообщил Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией анонимные источники.

«Это неверно», - написал Маск в комментариях к публикации издания в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, основатель Tesla по договоренности с федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США должен уйти с поста председателя совета директоров компании на три года, но останется руководителем своего детища. Кроме того, предприниматель обязан выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов.

Все началось с заявления Илона Маска, который 7 августа написал на своей странице в Twitter, что хочет превратить Tesla в закрытое акционерное общество и рассматривает возможность покупки всех акций компании по цене 420 долларов за штуку. Позже он объявил, что отказался от этой идеи.

Комиссия подала на Маска в суд за этот пост, обвинив его в мошенничестве и обмане акционеров.