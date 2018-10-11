2018-10-11T05:07:26+03:00
Звезды

«Я мужчина»: Шварценеггер рассказал, что уважает женщин, но «иногда пересекал черту дозволенного»

Так голливудский актер ответил на вопрос о громких скандалах, связанных с сексуальными домогательствами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Голливудский актер Арнольд ШварценеггерГолливудский актер Арнольд ШварценеггерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Звезда голливудских боевиков и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в интервью журналу Men's Health признался, что «иногда пересекал черту дозволенного» в отношениях с женщинами. Так он ответил на просьбу прокомментировать тему сексуальных домогательств и популярного ныне движения против сексуального насилия.

«Вспоминая былое, могу сказать, что пересекал черту дозволенного, но каждый раз первым просил прощения», - сказал знаменитый актер.

Терминатор всех времен и народов добавил, что чувствует себя из-за этого неловко, и извинился.

«Когда я стал губернатором, я хотел, чтобы ни я, ни кто-либо другой не повторял подобные ошибки», - продолжил он.

Разговор зашел и о сексуальной ориентации. Со своей «Железный Арни» определился еще в младенчестве.

«Я – мужчина. И никогда не изменю свои взгляды на то, кем я являюсь. Первой женщиной, которую я любил, была моя мать, я уважал эту потрясающую женщину и всегда испытывал уважение к женщинам», - подчеркнул Шварценеггер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первой жертвой громкого сексуального скандала в Голливуде стал продюсер Харви Вайнштейн, потом обвинения в старых прегрешениях посыпались на многих знаменитых актеров и режиссеров.Тема домогательств и насилия по отношению к женщинам не обошла даже президента США.

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