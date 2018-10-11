2018-10-11T05:39:50+03:00
Общество

ФИФА внимательно следит за делом Кокорина и Мамаева

Организация взяла под особый контроль инцидент с участием российских футболистов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ФИФА взяла инцидент с Кокориным и Мамаевым под особый контрольФИФА взяла инцидент с Кокориным и Мамаевым под особый контрольФото: REUTERS
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Международная федерация футбола (ФИФА) внимательно следит за ситуацией вокруг скандально известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Инцидент с участием российских футболистов взят под особый контроль. ФИФА очень внимательно следит за всеми мировыми СМИ, у нас есть много русскоговорящих сотрудников, которые отслеживают подобные новости», - заявил газете «Известия» источник в организации.

Кроме того, глава международной организации Sport for all Янис Кузинс сообщил изданию, что отправил в ФИФА и УЕФА письмо с требованием наказать Кокорина и Мамаева, в поведении которых он, кроме прочего, усмотрел проявление расизма.

«Я написал письмо в FARE относительно возможного проявления расизма в их поведении. Это просто недопустимо. Такие игроки должны получить наказание не только по законодательству, но и серьезную дисквалификацию на уровне ФИФА и УЕФА. Я обращусь в эти международные футбольные организации», приводит газета его слова.

Как писал сайт kp.ru, нападающий питерского «Зенита» и защитник «Краснодара» прилетели в Москву после встречи своих команд в Северной столице. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице. А потом неразлучные друзья зашли в «Кофеманию» на Покровке, где в тот момент завтракали сотрудники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин.

Футболисты с компанией расположились за соседним столиком, очень шумели, и Пак попросил молодых людей вести себя потише. Кокорину это не понравилось, он ударил «обидчика» стулом. В результате чиновник получил сотрясение мозга.

Оба сейчас ночуют в СИЗО, причем в разных камерах. А днем в четверг Тверской суд Москвы изберет для них меру пресечения.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании

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