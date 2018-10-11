2018-10-11T06:09:48+03:00
Экономика

Колумнист Forbes: Россия готова к любым санкциям

Обозреватель Кен Рапоза отмечает, что российская экономика уже четыре года стоит на «самых пессимистичных сценариях»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российская экономика готова к любым санкциямРоссийская экономика готова к любым санкциямФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва готова к любым санкциям, никакие ограничения ее не напугают: российская экономика уже четыре года стоит на «самых пессимистичных сценариях», пишет колумнист Forbes Кен Рапоза.

Ссылаясь на недавнее интервью первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, он отмечает, что регулятор учел возможное ухудшение ситуации, в том числе снижение цены на нефть до 35 долларов за баррель. ЦБ готов и к санкциям, и к дешевизне «черного золота». При этом Кен Рапоза в своей колонке подчеркивает, что российский бюджет составлен из расчета цены на нефть в районе 50 долларов, но если стоимость сырья будет ниже, его придется урезать.

Автор статьи напоминает, что США грозят России новыми санкциями, но у Москвы есть план даже на случай, если ее ограничат в использовании доллара.

«Наемные юристы разных олигархов в последнее время околачиваются в Вашингтоне, пытаясь убедить конгрессменов в необходимости принять санкции в отношении их конкурентов, но администрация Трампа в целом занимается тем, что вводит индивидуальные меры в отношении важных россиян с громкими именами», - сетует Кен Рапоза.

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