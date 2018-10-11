В США арестовали американца, который якобы собирался взрыв в день выборов

СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-11T07:05:51+03:00

В США арестовали мужчину, собиравшегося устроить взрыв в день выборов в конгресс Фото: REUTERS

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Американские правоохранители арестовали жителя штата Нью-Йорк, который якобы собирался устроить взрыв на вашингтонском Национальном молле в день промежуточных выборов в конгресс.

Подозреваемый – 56-летний Пол Розенфелд из Рокланда. По версии следствия, он планировал 6 ноября совершить самоподрыв в «сердце Америки» с целью привлечь внимание «к своей политической идеологии». Об этом говорится в сообщении прокуратуры Южного округа штата. Отмечается, что намерения Розенфелда могли причинить вред многим людям.

При обыске в подвале его дома сотрудники ФБР нашли пригодное к употреблению самодельное взрывное устройство весом почти центнер – около 90 кг. Кроме того, следователи выяснили, что мужчина через Интернет купил огромное количество пороха и смастерил еще несколько бомб поменьше. Предположительно, он их взорвал раньше «в испытательных целях». А найденную в подвале специалисты вывезли в безопасное место.

Розенфелду предъявили несколько обвинений, по каждому из которых ему грозит до 10 лет тюрьмы, передает ТАСС.