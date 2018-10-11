Погода в Москве на 11 октября 2018 года: температура воздуха составит +14 градусов

СЕГОДНЯ 07:08 2018-10-11T07:08:56+03:00

Стало известно, какая погода в Москве на 11 октября 2018 года ждет жителей и гостей столицы

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Синоптики прогнозируют, что погода в Москве на 11 октября 2018 года будет переменно облачной. Осадков в этот четверг не ожидается, ночных заморозков тоже.

Скорость ветра будет находится в пределах нормы - 3-8 метров в секунду. При этом направление потоков будет западным и северо-западным.

Что касается температуры воздуха, то в дневные часы столбики термометров поднимутся до 12..14 градусов тепла, а ночные этот показатель будет держаться на уровне 4..6 градусов.

Атмосферное давление, по данным Гидрометцентра России, составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в грядущие выходные в столице станет достаточно тепло для октября месяца. Бабе лето разгуляется, и столбики термометров в субботу-воскресенье могут подняться до 18 градусов.