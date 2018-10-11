Губернатор Забайкалья Наталья Жданова досрочно ушла с должности

СЕГОДНЯ 07:53 2018-10-11T07:54:25+03:00

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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила о намерении досрочно сложить свои полномочия. По слова главы региона, такое решение никак не связано с обрушившимися на нее критикой и нападками, а вызвано "внутренними мотивами" и жизненными обстоятельствами.

"Как всякий живой человек, в чем-то я, возможно, бывала неправа. Хотела бы попросить за это прощения. <...> Хочу сказать, что я работала честно, добросовестно и с полной отдачей все это время – каждый день. Я делала все возможное в исторически, и в существующих сегодня объективно непростых условиях Забайкалья", - приводятся слова Ждановой на официальном портале региона.

Напоследок политик поблагодарила всех своих земляков и коллег за оказанное доверие и поддержку, а также пожелала им дальше успешно работать на благо общества.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что в последние недели слухи о скорой отставке Ждановой звучали все громче, а 8 октября она решила уйти в очередной отпуск. Исполняющим главы Забайкалья был назначен первый вице-премьер региона Александр Кулаков.