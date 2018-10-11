Россию могут выгнать из Совета Европы за неуплату взносов

СЕГОДНЯ 08:58 2018-10-11T08:59:26+03:00

Согласно уставу СЕ, у нашей страны есть еще чуть меньше года, однако руководство объединения хочет ускорить процесс исключения

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Россию могут выгнать из уставных органов Совета Европы за систематическую неуплату членских взносов. Такое заявление сделал генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд во время выступления на осенней сессии Парламентской ассамблеи в Страсбурге.

По его словам, согласно Уставу объединения, если страна не проводит оплату взносов в течение двух лет, то Комитет министров может приостановить ее право представительства. Для России этот срок наступает в июне 2019 года, однако Ягланд намерен настаивать на безотлагательном принятии решения об исключении нашей страны из Совета.

"Если станет ясно, что Россия вне СЕ, я незамедлительно представлю бюджет, основанный на том обстоятельстве, что у нас больше нет этих денег. Я проинформирую Комитет министров об этом в пятницу", - цитирует ТАСС генсека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Ягланд назвал настоящей "катастрофой" ситуации, при которой страна является членом конвенции лишь наполовину.

Россию лишили права голоса в ПАСЕ

В 2014 году Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса. Причиной стало вхождение Крыма в состав нашей страны, а также ситуация на юго-востоке Украины. В ответ Москва на год разорвала все контакты с ПАСЕ, и это при том, что она являлась одним из основных плательщиков в бюджет объединения. Какое-то время наша страна еще перечисляла средства в ассамблею, но и то лишь потому, что они идут в одном пакете с другими платежами по Совету.

Стоит отметить, что каждый участник организации должен платить членские взносы раз в два года. Только в 2014-м Россия выделила ПАСЕ более 32 миллионов евро.