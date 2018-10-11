Россию могут выгнать из Совета Европы за неуплату взносов
Россию могут выгнать из уставных органов Совета Европы за систематическую неуплату членских взносов. Такое заявление сделал генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд во время выступления на осенней сессии Парламентской ассамблеи в Страсбурге.
По его словам, согласно Уставу объединения, если страна не проводит оплату взносов в течение двух лет, то Комитет министров может приостановить ее право представительства. Для России этот срок наступает в июне 2019 года, однако Ягланд намерен настаивать на безотлагательном принятии решения об исключении нашей страны из Совета.
"Если станет ясно, что Россия вне СЕ, я незамедлительно представлю бюджет, основанный на том обстоятельстве, что у нас больше нет этих денег. Я проинформирую Комитет министров об этом в пятницу", - цитирует ТАСС генсека.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Ягланд назвал настоящей "катастрофой" ситуации, при которой страна является членом конвенции лишь наполовину.
Россию лишили права голоса в ПАСЕ
В 2014 году Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса. Причиной стало вхождение Крыма в состав нашей страны, а также ситуация на юго-востоке Украины. В ответ Москва на год разорвала все контакты с ПАСЕ, и это при том, что она являлась одним из основных плательщиков в бюджет объединения. Какое-то время наша страна еще перечисляла средства в ассамблею, но и то лишь потому, что они идут в одном пакете с другими платежами по Совету.
Стоит отметить, что каждый участник организации должен платить членские взносы раз в два года. Только в 2014-м Россия выделила ПАСЕ более 32 миллионов евро.