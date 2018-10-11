2018-10-11T09:58:47+03:00
Происшествия

Пожар на военных складах под Черниговом ликвидирован

На территории арсенала продолжаются одиночные взрывы. Авиация занимается тушением тлеющих очагов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Черниговской области фиксируются единичные взрывыВ Черниговской области фиксируются единичные взрывыФото: REUTERS
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Пожар на военных складах под Черниговом полностью ликвидирован. Такое заявление сделал начальник Управления коммуникаций и прессы министерства обороны Украины полковник Алексей Чернобай.

При этом он подчеркнул, что по состоянию на утро четверга, 11 октября, на территории 6-го арсенала Вооруженных сил продолжаются одиночные взрывы с периодичностью 1-2 хлопка в час. На данный момент они не представляют угрозы для близлежащих населённых пунктов.

Подразделения ВС Украины совместно с сотрудниками службы спасения продолжают выполнять мероприятия по ликвидации возгораний. Также на месте ЧП работает авиационная разведка, которая ищет очаги тления, а после сбрасывает на них воду. Кроме того, ведется зачистка административной территории от взрывоопасных предметов. Этим занимаются специальные группы разминирования.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, в настоящий момент продолжается возвращение личного состава в расположение воинской части.

Напомним, что пожар на складе в Ичнянском районе Черниговской области начался ночью 9 октября. В результате, по данным сайта kp.ru, были эвакуированы жители 30 населенных пунктов - более 12 тысяч человек.

Взрывы на складе боеприпасов в Черниговской области.

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