Аэропорт Мюнхена возобновил работу после проникновения мужчины в зону безопасности

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-11T10:39:39+03:00

В настоящий момент выясняется, как посторонний оказался в транзитной области

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В минувшую среду, 10 октября, один из терминалов Мюнхенского международного аэропорта вынужден был временно приостановить работу из-за проникновения постороннего в зону безопасности, доступ к которой разрешен лишь сотрудникам воздушной гавани. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной полиции Баварии.

К настоящему момент подозреваемый задержан. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как он оказался в транзитной области.

"Розыск завершился успешно. Мужчина только что был взят под стражу", - сообщается на странице полиции в Twitter.

Уточняется, что работа второго терминала полностью возобновлена.

Напомним, что в начале августа этого года американская военная база в Огайо также была вынуждена приостановить деятельность из-за проникновения постороннего на территорию госпиталя. Тогда служащие объекта объявили тревогу, вызвали экстренные службы, а сами спрятались в безопасное укрытие, поскольку существовала вероятность, что неизвестный мужчина вооружен, передает сайт kp.ru.