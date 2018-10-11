Аэропорт Мюнхена возобновил работу после проникновения мужчины в зону безопасности
В минувшую среду, 10 октября, один из терминалов Мюнхенского международного аэропорта вынужден был временно приостановить работу из-за проникновения постороннего в зону безопасности, доступ к которой разрешен лишь сотрудникам воздушной гавани. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной полиции Баварии.
К настоящему момент подозреваемый задержан. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как он оказался в транзитной области.
"Розыск завершился успешно. Мужчина только что был взят под стражу", - сообщается на странице полиции в Twitter.
Уточняется, что работа второго терминала полностью возобновлена.
Напомним, что в начале августа этого года американская военная база в Огайо также была вынуждена приостановить деятельность из-за проникновения постороннего на территорию госпиталя. Тогда служащие объекта объявили тревогу, вызвали экстренные службы, а сами спрятались в безопасное укрытие, поскольку существовала вероятность, что неизвестный мужчина вооружен, передает сайт kp.ru.