В США представили план по сокращению поставок в ЕС российского газа

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-11T12:16:28+03:00

Закон предполагает "противодействие пагубному влиянию Россию и созданию экономических возможностей в США и за рубежом"

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Председатель подкомитета по европейскому и региональному сотрудничеству в области безопасности Рон Джонсон, и член подкомитета сенатор Крис Мерфи предложили законопроект, в котором рассматриваются меры по сокращению поставок в Евросоюз российского газа. Сведения представлены на официальном сайте Мерфи.

Закон "О Европейской безопасности и диверсификации в энергетическом секторе" предполагает "противодействие пагубному влиянию Россию и созданию экономических возможностей в США и за рубежом". В документе указывается о необходимости 1 млрд долларов на финансирование проектов по эксплуатации новых источников энергии в ЕС, а также оказание дипломатической и технической помощи странам Европейского Союза.

Как отмечает Мерфи, благодаря законопроекту агентство США по торговле и развитию и другие структуры смогут поддержать инвестиции частного сектора США в стратегически важные энергетические проекты Центральной и Восточной Европы. Кроме того, закон ориентирован на защиту интересов национальной безопасности США и содействие улучшения энергетической безопасности и диверсификации рынка в Европе.

Напомним, ранее США заявили о готовности инвестировать миллиарды в отказ Европы от российского газа.