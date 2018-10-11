Родные Марии Бутиной не могут навестить ее из-за нехватки средств

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-11T11:36:03+03:00

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Родные арестованной в США россиянки Марии Бутиной не могут приехать к ней, поскольку все заработанные и полученные от доброжелателей средства уходят на обеспечение ее защиты. Об этом рассказала сестра девушки Марина Бутина.

По ее словам, поскольку дело в отношении россиянки является "политически мотивированным", профессиональная защита обходится очень дорого.

"На данный момент мы не можем осуществить поездку в США, хотя нам этого очень хочется. Первоочередная задача для нас сейчас - обеспечить ей должную защиту, поэтому пока все средства мы направляем на это", - заявила сестра задержанной.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале сентября адвокат Марии даже создал фонд помощи своей подзащитной под названием Mariabutinafund. Однако за три дня было собрано всего около 20 тысяч рублей.

Марина Бутина подчеркнула, что ее сестра старается поддерживать связь с близкими по телефону, рассказывая лишь о положительных моментах нахождения в тюрьме штата Вирджиния. Однако, по мнению родственницы, нынешние условия содержания девушки оставляют желать лучшего. Так, например, за последние два с половиной месяца Бутину лишь один раз выводили на прогулку на свежем воздухе, передает ТАСС.

Напомним, что россиянка была арестована по подозрению в шпионаже в середине июля. Суд решил, что выпускать задержанную под домашний арест нельзя, поскольку она якобы может сбежать на родину.