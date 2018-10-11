В Сирии идет процесс возвращения культурных ценностей в музей

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-11T12:20:41+03:00

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За последние несколько лет сирийские военные нашли около 20 тысяч предметов старины на освобожденных от боевиков территориях. Часть из них уже переданы в музеи, однако большинство нуждаются в реставрации.

Отмечается, что боевики разграбляли музеи, варварски вырезали античные посмертные портреты из каменных саркофагов, чтобы продавать предметы культуры на внешнем рынке за большие деньги.

«Сирийская армия нашла скульптуру царя древнего государства в кабинете одного из лидеров боевиков в Восточной Гуте. С еще одной фигурой - богини победы (Ники). И, по информации из армии, этот боевик планировал контрабандно вывезти две эти скульптуры через территорию Турции на Запад», - приводит слова сотрудника Национального музея Дамаска сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что террористы тщательно собирали и описывали все, что могло принести доход, чтобы продать предметы культурного наследия на черных аукционах.