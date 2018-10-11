2018-10-11T13:41:05+03:00
Спорт

Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких спиртных напитков

Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников
Екатерина БОЛГОВА
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Александр КокоринАлександр КокоринФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин, который был накануне задрежан по подозрению в хулиганстве, отрицает употребление крепких спиртных напитков и наркотиков. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников после посещения Кокорина, а также задержанного полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в изоляторе.

"В ходе беседы с членами комиссии Кокорин категорически отрицал употребление наркотиков и крепких алкогольных напитков", — сказал Мельников.

Он отметил, что, по словам Кокорина, перед дракой он пил только пиво.

"Пил пиво, забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь. Наркотики не употреблял. Водка — это ужас, виски лучше, но не пил (ни водку, ни виски)", - цитирует футболиста ответственный секретарь ОНК.

Напомним, утром в понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала и сотрудника Минпромторга. В среду, 10 октября, спорстменов задержали, в их отношении заведены возбуждены два уголовных дела.

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