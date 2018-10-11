Футбольный клуб "Монако", за который играет Александр Головин, уволил главного тренера

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-11T14:31:48+03:00

Леонарду Жардим работал в клубе с 2014 года

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Португальский тренер футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим оставил команду. Клуб французского футбольного высшего дивизиона отправил португальца в отставку со своего поста в четверг, 11 октября. Именно за монегасков с начала этого сезона играет полузащитник сборной России Александр Головин.

"Монако" с начала этого сезона после 9 туров занимает 18 место - у клуба 6 очков. И руководство решило освежить обстановку в клубе.

- Я всегда отдавал себя всего и работал с вдохновением. Вместе мы одержали большие победы, и я всегда буду помнить об этом, - сказал Жардим в интервью клубной пресс-службе, покидая команду.

Жардим возглавил команду в 2014 году летом. Спустя три года, весной 2017 года, он привел команду к победе в чемпионате Франции.