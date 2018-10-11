Во ФСИН рассказали, что реабилитация Сенцова займет около трех недель

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-11T14:50:44+03:00

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Реабилитация осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, который голодал почти пять месяцев, займет около трех недель. Такое заявление сделал заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко.

"Процесс оздоровления идет в том ключе, в каком мы и ожидали. Осложнений не возникает. Сенцов идет на поправку, строго соблюдая рекомендации врачей-диетологов. Пока еще сохраняется и медикаментозная поддержка", - заявил генерал-лейтенант.

Он напомнил, что осужденный отказался от голодовки в минувшую пятницу и с того момент нормально питается по специальному меню, составленному лучшими диетологами страны. Так, например, в среду на завтрак у него были жидкая каша с медом, кисло-молочные продукты с повидлом и чай, а на обед — куриный бульон, белое мясо курицы, картофельное пюре на молоке и тефтели, сделанные на пару. Менее чем за неделю Сенцов набрал уже два килограмма, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, режиссер начал головку еще 14 мая, протестуя против вынесенного ему приговора по обвинению в терроризме. В августе 2015 года суд решил, что украинец должен провести 20 лет в тюрьме сторогого режима за организацию серии терактов в Крыму.