2018-10-11T15:09:00+03:00
Происшествия

Жители рассказали об убийце следователя в Подмосковье

Местные жители уверяют, что видели преступника и могут его описать
Ася РОМАНЧУК
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Основная версия убийства следователя Шишкиной - это ее профессиональная деятельностьОсновная версия убийства следователя Шишкиной - это ее профессиональная деятельностьФото: ТАСС
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Следователя по особо важным делам Евгению Шишкину убили рано утром 10 октября. Преступник застрелил сотрудницу рядом с ее домом в поселке Архангельское в Красногорском районе Подмосковья.

Одна из женщин, мама школьника, уверена, что видела преступника в лицо. Он был в маске, утверждает женщина.

Другая говорит, что новость об убийстве стали сообщать родители, которые вели детей в школу.

- В 09:30 мне в родительский чат пришло сообщение, что детей не надо отпускать гулять» — рассказала телеканалу «360» жительница Архангельского, мать ученика местной школы.

Сейчас в случившемся разбираются коллеги Шишкиной, им предстоит выяснить личность убийцы. Основная версия, что смерть следователя связана с ее профессиональной деятельностью.

В производстве у погибшей сотрудницы были самые громкие уголовные дела, в том числе афера с покупкой авиабилетов за бонусы.

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