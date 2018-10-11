Жители рассказали об убийце следователя в Подмосковье
Следователя по особо важным делам Евгению Шишкину убили рано утром 10 октября. Преступник застрелил сотрудницу рядом с ее домом в поселке Архангельское в Красногорском районе Подмосковья.
Одна из женщин, мама школьника, уверена, что видела преступника в лицо. Он был в маске, утверждает женщина.
Другая говорит, что новость об убийстве стали сообщать родители, которые вели детей в школу.
- В 09:30 мне в родительский чат пришло сообщение, что детей не надо отпускать гулять» — рассказала телеканалу «360» жительница Архангельского, мать ученика местной школы.
Сейчас в случившемся разбираются коллеги Шишкиной, им предстоит выяснить личность убийцы. Основная версия, что смерть следователя связана с ее профессиональной деятельностью.
В производстве у погибшей сотрудницы были самые громкие уголовные дела, в том числе афера с покупкой авиабилетов за бонусы.